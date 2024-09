Wer vermisst diesen Beagle?

Familie Stöckle aus Wollbach hat eigentlich schon einen Hund. Doch beim Anblick dieser Hundeaugen wurden die Stöckles offenbar schwach und nahmen jetzt noch einen Beagle bei sich auf. Vorübergehend und völlig ungeplant. Denn ins Tierheim wollten sie den zugelaufenen Vierbeiner nicht bringen. Wo er herkommt, ist jedoch völlig unklar. Und bleiben kann er auch nicht. Deshalb wird seit Tagen händeringend nach den Besitzern gesucht. Vermisst denn niemand diesen Beagle?

Die Suche gestaltet sich schwierig. Wie Josef Stöckle berichtet, soll ein Förster den Hund am Freitag im Wald zwischen Landensberg im Landkreis Günzburg und Wollbach und Wörleschwang bei Zusmarshausen gefunden und mitgebracht haben. Seine Schwiegertochter habe den Vierbeiner dann mit nach Hause genommen, erzählt Josef Stöckle. Doch hier ist kein Platz für einen zweiten Hund.

Das konnte der Tierarzt über den Hund herausfinden

Der Gang zum Tierarzt konnte einige Hinweise zur Herkunft des Tieres liefern. Der Tierarzt schätze den Hund auf sieben bis neun Jahre. In Polen wurde der Kleine gechipt, aber nicht registriert und auch nicht kastriert. Außerdem ist der Beagle sehr gepflegt und sauber und der Tierarzt ging nicht davon aus, dass er schon tagelang unterwegs war, bevor er gefunden wurde.

Das kann bei einem Beagle schon mal vorkommen, erzählt Josef Stöckle. Es seien eben Jagdhunde und die können auch mal ein oder zwei Tage ausbüxen, wenn sie konzentriert Fährten und Spuren folgen, die sie weit weg von zu Hause führen. Meistens finden sie dann aber auch wieder selbstständig zurück.

Der Beagle ist Kontakt mit Menschen gewöhnt

Die Stöckles haben ihren zugelaufenen Hund vorübergehend „Sir James“ genannt. Sie finden, dass der Hund sehr selbstbewusst ist, wenn er so bei ihnen auf dem Sofa sitzt. Dem Haushund der Stöckles habe der Beagle auch rasch klargemacht, dass er der neue Chef des Hunderudels ist. Nach Spaziergängen in der freien Natur musste der Beagle mit einem Handtuch wieder sauber gemacht werden, damit er in die gute Stube darf. Routine für den Beagle, wie sich herausstellte. „Das hat der schon hundertmal erlebt“, ist Josef Stöckle sicher. Verängstigt sei dieser Hund nicht.

Der Beagle wurde ohne Halsband gefunden. Sechs Monate haben die Besitzer nun Zeit, ihn zurückzuholen. Familie Stöckle hofft, dass Hund und Besitzer schnell wieder zusammenkommen. Die Tierheime in der Gegend seien inzwischen alle informiert und auch bei der Polizei sei der Hund als Fundtier registriert. Sollte sich niemand melden, müsste ein neues Zuhause für den Kleinen gefunden werden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei Josef Stöckle zu melden unter der Telefonnummer 0172 979 3565.