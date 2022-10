Zusmarshausen

vor 48 Min.

Wie ein Ganztagsplatz Kindern und Familien helfen kann

Plus Großes Interesse an Podiumsdiskussion des Vereins Fiz zum Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Zeit drängt, vieles muss noch getan werden.

Von Ruth Seyboth-Kurth Artikel anhören Shape

Seit einem Jahr ist der Rechtsanspruch auf die Betreuung von Grundschulkindern nach dem Ende des Unterrichts beschlossene Sache. Die Entscheidung war eine der letzten der Großen Koalition in Berlin, berichtete Landtagsabgeordnete (MdL) Simone Strohmayr (SPD) auf der Podiumsdiskussion in Zusmarshausen, zu der der Nachbarschaftsverein „Fiz – Familien in Zusmarshausen“ gemeinsam mit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) eingeladen hatte. Los gehen wird es mit den Erstklässlern des Unterrichtsjahrs 2026/2027, ab 2029/2030 soll dann jedes Grundschulkind nach dem Unterricht eine Betreuung bekommen können. Dass es sich dabei nicht um eine Betreuungspflicht handeln wird, darauf verwies Günter Katheder-Göllner, der im Landratsamt Augsburg für die Jugendhilfeplanung zuständig ist, mehrfach im Laufe der Diskussion und auch darauf, dass der Bedarf steigen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen