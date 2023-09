Wie kam die rote Farbe an den Autoreifen?

Am Freitag wurde in Zusmarshausen ein Wagen beschädigt.

Einen seltsamen Fall von Sachbeschödigung meldet die Polizei aus Zusmarshausen. Am Freitag, 15. September, hatte der Fahrer eines Opel Corsa seinen Wagen zwischen 6 und 18 Uhr auf dem Parkplatz an der Staatsstraße 2510 auf Höhe des Rothsees abgestellt. In dieser Zeit wurde der hinter linke Reifen von einem unbekannten Täter mit roter Farbe bestrichen. Straßenmarkierungsarbeiten können ausgeschlossen werden. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise unter Telefon 08291/1890-0. (jah)

