Zusmarshausen

Wie viele Mitarbeiter braucht die Marktgemeinde Zusmarshausen?

Plus Eine Beraterfirma hat sich im Rathaus umgeschaut und Zahlen vorgelegt. Über den Stellenplan will der Marktrat aber noch nicht entscheiden.

Was der Marktgemeinderat Zusmarshausen mit der deutschen Fußball-Nationalelf gemeinsam hat? Beide hatten sich am Donnerstagabend ein schier unerreichbares Ziel gesteckt. Am Ende verpasste die Nationalmannschaft den Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Katar. Und der Marktrat schaffte es trotz ambitionierter Markträte nicht, die Sitzung wie geplant bis zum Anpfiff des WM-Spiels zu Ende zu bringen. Das Thema im Sitzungssaal glich dem am Spielfeldrand: Wie effizient wird gearbeitet? Ein Berater der Firma Schneider und Zajontz hatte die Arbeit der Verwaltung im Rathaus untersucht und legte nun Fakten auf den Tisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

