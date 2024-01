Zusmarshausen

Wie Zusmarshausen den Damm am Rothsee sichern will

Plus Bei lang anhaltendem Regen steigen die Pegel der Roth und des Rothsees. Der Abfluss der Roth ist jedoch sanierungsbedürftig. Das könnte den Damm mit der Dammstraße gefährden.

Von Katja Röderer

Halten die Deiche? Die Anspannung war groß in den letzten Wochen in vielen Teilen Deutschlands. Vielerorts haben Dauerregen und Schneefall ganze Landstriche unter Wasser gesetzt. Die Schäden sind enorm. Und noch immer ist die Gefahr nicht überall gebannt. Der Rothsee in Zusmarshausen schlummert derweil friedlich unter einer dünnen Eisschicht vor den Toren Zusmarshausens. Doch die idyllische Winterruhe trügt. Hier müsse dringend etwas für den Hochwasserschutz getan werden, sind Georg und Johann Reitmayer überzeugt. Ihre Idee kam bei vielen gut an. Der Marktrat hat den Plänen bereits zugestimmt.

Die beiden Reitmayers sind im Vorstand der Teilnehmer-Gemeinschaft Rothtal - Rothsee. Die Gruppe beschäftigt sich mit der Flurneuordnung zwischen Zusmarshausen, Horgau und Kutzenhausen. Die beiden wissen, dass am westlichen Ufer des Rothsees schon seit Längerem Handlungsbedarf besteht. Der 1972 gebaute Durchlass, durch den die Roth den See in Richtung Zusmarshausen verlässt, ist sanierungsbedürftig. Pläne für die Erneuerung liegen seit 2011 in der Schublade. Eine Flutmulde und ein Fischpass waren hier geplant.

