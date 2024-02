Zusmarshausen

vor 33 Min.

Wie Zusmarshausen weiter für einen Bahnhof kämpft

Bürgermeister Bernhard Uhl war im Fasching als Zugführer unterwegs. Er kämpft für einen Bahnhalt in Zusmarshausen.

Plus Für einen Bahnhof in Zusmarshausen will der Bürgermeister alle Kräfte bündeln. Doch wie realistisch ist der Regionalhalt? Das ist der aktuelle Stand der Debatte.

Von Günter Stauch Artikel anhören Shape

Das Bahnprojekt Ulm – Augsburg hatte bei den Sitzungen des Marktgemeinderats in den vergangenen Monaten immer kurz vor dem eher wenig aufregenden Beratungspunkt „Verschiedenes“ am Schluss gestanden. Bei der jüngsten Zusammenkunft der Bürgervertreter gewann es allerdings an überraschender Relevanz. Denn diesmal ließ Sitzungsleiter Bernhard Uhl sehr deutlich seinen Unmut über den Verlauf der Verhandlungen und Untersuchungen der Bahn erkennen. Es geht um einen möglichen Bahnhof auf Höhe der Zusamgemeinde, den der Rathauschef seit Wochen landauf, landab favorisiert. Und dabei offensichtlich auch neue politische Wege gehen würde. Uhl: „Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln – notfalls über alle Parteigrenzen hinweg.“

Ein Bahnhof in Zusmarshausen? Das sind die Pläne:

Wie berichtet, war vor Kurzem ein Antrag der Grünen im Landtagsausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr abgelehnt worden. Die Grünen hatten gefordert, dass die Bayerische Staatsregierung das Potenzial möglicher Bahnhalte – unter anderem in Zusmarshausen – prüfen möge. Am Rande der jüngsten Beratung kündigte der Bürgermeister an, auch mit dieser Seite im Gespräch bleiben zu wollen. Wie Bernhard Uhl im lokalen Geschehen den ungewohnten Partner einbinden möchte, blieb offen. Jedenfalls dürfte sich Uhls Parteikollege und Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU) bei seinem auf Mittwoch, 6. März, vorgezogenen Besuch in Zusmarshausen auf schwierige Gespräche vor Ort einstellen. Das Treffen soll auf dem Gelände der Firma Chefs Cullinar stattfinden.

