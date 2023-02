Wildpinkler und ein Mann mit Drogen stören Fasching in Zusmarshausen

Bei einem 26-Jährigen findet die Polizei während des Faschings in Zusmarshausen Drogen. Auch einige Anwohner beschweren sich über Wildpinkler auf ihren Grundstücken.

Mit Drogen ist ein junger Mann am Sonntag in Zusmarshausen während der Faschingsveranstaltung in der Römerstraße von der Polizei erwischt worden. Bei dem 25-Jährigen wurden gegen 17.30 Uhr im Rahmen einer Personenkontrolle 26 Ecstasy-Tabletten und eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen, ansonsten verhielten sich die Faschingsgäste laut Polizei überwiegend vorbildlich. Größere Einsätze waren zwar nicht erforderlich, allerdings gab es bei beiden Veranstaltungen einige Beschwerden der Anwohner über Wildpinkler, die auf ihre Grundstücke uriniert hatten. Auch an einer ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle könnten Einzelne noch arbeiten, teilt die Polizei mit. (thia)