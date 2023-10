Zusmarshausen

vor 32 Min.

Windkraft ja, aber nicht überall: Zusmarshausen weist Flächen aus

Plus Einige Windräder stehen schon auf Zusmarshauser Flur. Jetzt hat der Marktrat beschlossen, wo am besten keine neuen Anlagen aufgestellt werden sollten.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Windräder drehen sich schon seit Langem auf dem Gemeindegebiet von Zusmarshausen und Jettingen-Scheppach. Wer auf der A8 zwischen Neusäß und Ulm unterwegs ist, kennt die Windkraftanlagen, die bis zu ihrer Genehmigung 2014 schon für viel Wirbel gesorgt hatten. Fast zehn Jahre später geht es in Zusmarshausen erneut um Windräder und um die Frage: Wo könnten sie in Zukunft aufgestellt werden?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Doch die Zeiten ändern sich. Die bayerische 10H-Regel von 2014 ist Geschichte. Damals mussten die Windkraftanlagen das zehnfache ihrer Höhe an Abstand zur Wohnbebauung einhalten. An Autobahnen oder in Wäldern und in der Nähe von Gewerbegebieten, Bahntrassen und Wind-Vorrang-Gebieten reicht inzwischen ein Kilometer Abstand zur Bebauung. Der Regionale Planungsverband schreibt das Kapitel über Windkraft für das Augsburger Land demzufolge ganz neu. Wie alle Städte und Dörfer in den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg, Donau-Ries und Dillingen muss auch Zusmarshausen nun mitteilen, wo auf keinen Fall Windräder aufgestellt werden sollten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen