Wörleschwang gewinnt Zuhause den Zusampokal

Der Schützenverein gewinnt das erste Zusam-Pokal-Schießen nach drei Jahren pandemiebedingter Pause.

Das Zusampokalschießen wurde nach dreijähriger Corona Pause in diesem Jahr vom Schützenverein Immergrün Wörleschwang ausgetragen. Um den begehrten Wanderpokal schossen zum 43. Mal Schützinnen und Schützen der Vereine aus Horgau, Streitheim, Gabelbach, Wollbach, Zusmarshausen, Steinekirch und Wörleschwang. Hierbei ging es nicht nur um die meisten Ringe, denn die drei besten "Blattl" jedes Vereins sind ausschlaggebend für den Pokalgewinn. Insgesamt gingen 147 Teilnehmer an den Schießstand. Davon kamen 29 aus Horgau, was sie zum Sieger der Meistbeteiligung machte.

Zur Verleihung des Pokals trafen sich alle Vereine im Schützenheim in Wörleschwang. Bei musikalischer Unterhaltung durch die Musiker von Zweitakter fieberten alle dem Höhepunkt des Abends entgegen. Den gestifteten Zusampokal von Bürgermeister Bernhard Uhl sicherte sich in diesem Jahr der Veranstalter Immergrün Wörleschwang. Mit Beifall in heimischer Kulisse überreichte Bernhard Uhl den Pokal an die Wörleschwanger Vorsitzenden Ingrid Hegele und Lisa Hörmann.

Mannschaftswertung: 1. Platz Rothtal Horgau (1.856 Ringe), 2. Platz Burg-Fried Gabelbach (1.796), 3. Platz Immergrün Wörleschwang (1.742), 4. Platz Drei Linden Zusmarshausen (1.712), 5. Platz Waldheil Streiheim (1.638), 6. Platz Sechs Buchen Wollbach (1.620), 7. Platz 1899 Steinekirch (1.587). Punktwertung: Allgem. Klasse: 1. Thomas Hartmann, Wörleschwang (17,0 Teiler); 2. Michael Knauer, Horgau (26,3); 3. Ivica Pintar, Zusmarshausen (27,6) Jugend A: 1. Kevin Ellenrieder, Wörleschwang (64,0); 2. Platz Irene Eguizabal Asin, Zusmarshausen (85,0); 3. Platz Sina Müller, Wörleschwang (92,8). Jugend B: 1. Daniel Jochum, Zusmarshausen (22,4); 2. Verena Wiedemann, Horgau (37,8); 3. Carolin Winkler, Steinekirch (81,5). Meisterwertung: Allgem. Klasse: 1. Michael Knauer, Horgau (100/97 Ringe); 2. Michaela Schmolke, Horgau (100/95); 3. Florian Scherer, Gabelbach (99). Jugend A: 1. Irene Eguizabal Asin, Zusmarshausen (95); 2. Martin Vogg, Horgau (86); 3. Alexander Wiedemann, Horgau (83). Jugend B: 1. Carolin Winkler, Steinekirch (92); 2. Verena Wiedemann, Horgau (90); Daniel Jochum, Zusmarshausen (85). (AZ)