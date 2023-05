“Gschneizt und Kampelt” - Sara Brandhuber spielt im Kultur-Stadl

Sara Brandhuber wurde bereits der Dialektpreis des Freistaats verliehen. Die Musik-Kabarettistin tritt am Donnerstag im Kultur-Stadl in Wörleschwang auf.

In Ihrem zweiten und aktuellen Programm "Gschneizt und Kampelt" trifft laut Ankündigung mundartige Wortakrobatik auf eingängige Ohrwürmer. Sara Brandhuber singt und erzählt über existenzielle Themen, beispielsweise, wie man "möglichst gschmeidig alt werden kann", warum sich eine "guade Brotpfann oiwei lohnt" oder "warum einem eine Schnittschutzhosn manchmal im Leben auch nicht weiterbringt".

Sara Brandhuber ist am Donnerstag, 11. Mai, in Wörleschwang

Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, hat am Donnerstag, 11. Mai, die Gelegenheit die Musik-Kabarettistin live im Kultur-Stadl in Wörleschwang zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr. Die Karten kosten 23 Euro an der Abendkasse. Mehr Infos unter www.sarabrandhuber.de.