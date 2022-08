Zusmarshausen-Wörleschwang

Internet in Wörleschwang ausgefallen: "Sind von der Außenwelt abgeschnitten"

Weil eine Richtfunkanlage in Zusmarshausen beschädigt wurde, fällt in Wörleschwang seit Freitag das Internet aus.

Plus Etwa 300 Haushalte im Zusmarshauser Ortsteil Wörleschwang haben keine Verbindung zum Internet mehr. Anwohner und Unternehmer sind genervt. Grund ist offenbar das Unwetter.

Von Philipp Kinne

"Wir sind von der Außenwelt ausgeschlossen", sagt Horst Fritze vom Kulturstadl in Wörleschwang. Seit Freitag sind etwa 300 Haushalte in dem Zusmarshauser Ortsteil ohne Internet. Auch Fritzes Telefonanschluss läuft über die Leitung. "Wir sind nicht mehr zu erreichen", sagt der verärgerte Gastronom. Weil keiner mehr anrufen und reservieren kann, fehlen im Biergarten Kunden. "Die denken ja, wir sind nicht da", meint Fritze. Hintergrund der Störung ist offenbar das Unwetter am vergangenen Freitag.

