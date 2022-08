Wörleschwang ist wieder online

In Wörleschwang und anderen Ortsteilen Zusmarshausens gab es fünf Tage lang kein Internet. Nun ist der Schaden an einer Funkmastanlage behoben. Ein Grundproblem bleibt aber.

Etwa 300 Haushalte sind wieder am Netz. Fünf Tage lang hatten sie kein Internet. Betroffen waren Anschlüsse in den Zusmarshauser Ortsteilen Wörleschwang und Gabelbachgreut sowie in Freihalden ( Jettingen-Scheppach), teilt der Internetanbieter auf Nachfrage mit. Grund für die Störung war offenbar das Unwetter am vergangenen Freitag. Dabei soll eine Funkmastanlage beschädigt worden sein.

Schaden an Funkmastanlage ist behoben

Betroffen waren die Anschlüsse des Anbieters Inexio, das mit der Deutschen Glasfaser fusioniert hat. In den vergangenen Tagen seien nun die Antennen an der Anlage ausgetauscht worden. Dadurch solle die Leitung auch in Zukunft stabiler werden, versichert der Unternehmenssprecher der Deutschen Glasfaser. Anwohner berichten, dass die Leitung auch im Normalfall sehr langsam ist. Seit Jahren fordern sie eine bessere Abdeckung. Immer wieder kommt es zu Störungen, die tagelang andauern, berichten mehrere Leserinnen und Leser unserer Redaktion.

Hintergrund: Anders als in den meisten Orten im Augsburger Land gibt es in Wörleschwang keine schnelle Internetleitung über Kabel. Stattdessen sind die Anschlüsse über die Funkmastanlage verbunden. Diese stellt über Funk eine Verbindung zum Internet her. Die Anlagen seien bei schlechtem Wetter anfällig, erklärt der Unternehmenssprecher. Anders als etwa eine Glasfaserleitung.