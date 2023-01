"Zeitgemäßes Arbeiten nicht möglich" – langsames Internet belastet Firmen

Plus Sobald das Wetter rauer wird, haben Firmen und Haushalte ein Problem: Die Leitung zum Internet bricht ab. Woran das liegt und was der Anbieter zum Dauerproblem sagt.

Homeoffice, Streamen, Maschinen steuern - damit das funktioniert, braucht es schnelles Internet. Wie abhängig unsere Gesellschaft davon ist, fällt vor allem dann auf, wenn es eben keinen schnellen Draht ins Netz gibt. Die Menschen im Zusmarshauser Ortsteil Wörleschwang kennen das. Immer wieder fällt die Verbindung zum Internet dort komplett aus. An anderen Tagen ist sie sehr langsam. Anwohner und Firmen sind verzweifelt, denn das Problem ist lange bekannt. Doch es gibt es Hoffnung.