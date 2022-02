Zusmarshausen

vor 33 Min.

Wofür gibt Zusmarshausen 2022 Geld aus?

Plus Der Marktgemeinderat hat über den Haushalt 2022 beraten. Wo investiert wird und wo das Geld dafür herkommt.

Von Katja Röderer

Der harte Sparkurs des vergangenen Jahres sitzt vielen Zusmarshausern noch in den Knochen. Erst das Ringen um höhere Gebühren bei der Kinderbetreuung und dann auch noch eine Absage an die Vereine, die um Zuschüsse für ihre Investitionen gebeten hatten - all das hat 2021 viel Kraft gekostet. Ein Jahr später scheint sich die Lage nun deutlich zu entspannen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen