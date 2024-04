Woher Weltraumsatelliten ihre Energie erhalten

In der Sternwarte Streitheim finden Vorträge statt, die für alle Raumfahrt-Fans interessant sind. Dabei kann man lernen, was uns den Blick auf Sterne ermöglicht.

Die Volkssternwarte Streitheim veranstaltet in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) Vorträge zur "Solaren Energieversorgung im Weltraum". Diese finden jeweils Samstag, 13. und 20. April, um 18 Uhr statt und werden von Airbus-Projektmanager für Solargeneratoren im Weltraum, Christian Heinrich, gehalten. Der Vortrag ist für alle, die immer einmal wissen wollten, wie und woher die Weltraumsatelliten oder -sonden ihre Energie erhalten. Heinrich stellt nämlich das Design und die Funktionsweise des Energiesystems von Satelliten vor. Außerdem gibt er einen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand der solaren Energieversorgung, mit Beispielen von wissenschaftlichen Raumfahrtmissionen. Im Anschluss folgt eine Diskussionsrunde.

Ort der Veranstaltung ist die Volkssternwarte Streitheim in der Weilerhofstr. 23. Der Eintritt ist frei. Die Teilnahme ist aufgrund begrenzter Plätze nur mit Anmeldung möglich. Diese ist per E-Mail an info@volkssternwarte-streitheim.de oder telefonisch unter 08294/8603730 möglich.