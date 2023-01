Zusmarshausen

18:50 Uhr

Zusmarshauser Wohltätigkeitsball steigt wieder in der Schwarzbräu-Halle

Der Wohltätigkeitsball kehrt nach der Corona-Zwangspause zurück in die Schwarzbräu-Halle.

Plus Der Aufwand ist enorm. Trotzdem wollen die Zuser ihren Faschingsball für den guten Zweck am 18. Februar wieder in der Schwarzbräu-Halle veranstalten.

Von Katja Röderer

Lange Zeit war nicht klar, wie es weitergeht mit dem Wohltätigkeitsball in Zusmarshausen. Kann die große Faschingssause nach der Corona-Zwangspause nun wieder in der Schwarzbräu-Halle stattfinden? Gerüchte machten die Runde. Und der Brauereibesitzer Leopold Schwarz blieb mit Blick auf die Pandemie vorsichtig. "Wir haben weder zugesagt noch abgesagt", erklärte er noch im Dezember. Jetzt ist die Entscheidung offiziell gefallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

