Unbekannter fährt Auto in Wollbach an und haut ab

Ein im Zusmarshauser Ortsteil Wollbach abgestelltes Auto ist von einem Unbekannten angefahren worden. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Ein in Wollbach abgestelltes Auto ist von einem Unbekannten angefahren worden, berichtet die Polizei. Demnach stand der Opel Astra am Freitag in der Zeit von 6.45 bis 14.30 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Straße "Im Zusamtal". Als der Besitzer des Wagens zurückkam, stellte er fest, dass das Auto am vorderen rechten Radlauf und an der Frontschürze beschädigt ist. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 4000 Euro. Weil vom Verursacher jede Spur fehlt, suchen die Beamten nun nach Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 08291/1890-0 erbeten. (kinp)