Zeuge notiert sich in Zusmarshausen Kennzeichen eines Unfallflüchtigen

In Zusmarshausen beschädigt ein zunächst Unbekannter im Vorbeifahren den Außenspiegel eines Kleintransporters. Dank eines Zeugen wird der Fall schnell geklärt.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag dabei geholfen, eine Unfallflucht in Zusmarshausen aufzuklären. Der Mann hatte um 12.10 Uhr in der Augsburger Straße bemerkt, wie ein zunächst unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Fiat-Kleintransporters beschädigt hatte.

Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Unfallflüchtigen. So konnte schnell der 52-jährige Fahrer eines Mercedes-Kleintransporters aus dem Günzburger Landkreis als Unfallverursacher ermittelt werden. Unbekannt ist allerdings noch der Autofahrer, der zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, in Diedorf den linken Außenspiegel eines Opel Zafira beschädigt hat. Der Wagen stand in der Pestalozzistraße. Die Polizei Zusmarshausen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)