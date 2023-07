Zusmarshausen

18:10 Uhr

Ziehen die Hortkinder in Zusmarshausen bald in ein Holzhaus?

Plus Zusmarshausen tüftelt an einem geeigneten Gebäude für die Betreuung der Grundschulkinder. Auch ein Hort in Holzbauweise kommt dafür infrage.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Die Pläne für die Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder in Zusmarshausen werden immer konkreter. Die Zeit drängt, denn ab September 2026 muss die Marktgemeinde den Eltern der Erstklässler ein Angebot machen können. Dann haben Familien einen Rechtsanspruch auf einen solchen Betreuungsplatz. Welches Konzept am meisten Befürworter findet und wo der richtige Platz für die Betreuung der Grundschulkinder wäre, wurde lange diskutiert. Jetzt geht es darum, ein Gebäude zu schaffen, das diesen Vorstellungen gerecht wird.

Der Marktgemeinderat könnte sich ein Haus in Holzbauweise vorstellen. Worauf es dabei ankommt, erklärte Frank Lattke von ProHolz Bayern, Architekt und Professor für Baukonstruktion und digitale Fabrikation den Markträten. Er hat bereits das Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle bei Gabelbach geplant und die Apostelin-Junia-Kirche im Sheridan Park in Augsburg. Frank Lattke ist der Ansicht, dass die Voraussetzungen für einen Hort in Holzbauweise in Zusmarshausen günstig seien. Das liegt vor allem daran, dass die Marktgemeinde über Gemeindewald verfügt und zu großen Teilen von Wald umgeben ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen