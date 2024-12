Zum Jubiläum gibt es einen Wald

Die Bayerischen Staatsforsten gratulieren dem Naturparkverein zum 50. Geburtstag mit einem ganz besonderen Geschenk, einem Jubiläumswald. Zu Ehren des Naturparkvereins hat der Forstbetrieb Zusmarshausen unmittelbar am Stauden-Meditationsweg zwischen Oberschönenfeld und Döpshofen kurz vor dem Weiherhof einen Jubiläumswald gepflanzt. Hierzu fand nun ein gemeinsamer Pflanztermin des Forstbetriebs Zusmarshausen und des Naturparkvereins statt.

Zunächst wurden im ersten Schritt 150 Vogelkirschen gepflanzt. „Die Vogelkirsche ist die Wildform der Süßkirsche. Sie kommt mit der Waldrandsituation und den Bodenverhältnissen hier am Meditationsweg prima zurecht. Bienen und andere Insekten lieben den Nektar der Blüten. Kirschbäume haben außerdem großartiges Holz, das gerne im Möbelbau verwendet wird“, erklärte Silvio Mergner, der Leiter des Forstbetriebs Zusmarshausen.

„Der Klimawandel birgt viele Risiken für unsere Wälder, dafür machen wir sie fit durch Vielfalt.“ Silvio Mergner, Leiter des Forstbetriebs Zusmarshausen

Seit Jahrzehnten werde am Umbau der Wälder im Naturpark gearbeitet und die Baumvielfalt erhöht. Wo möglich, setze man auf natürliche Verjüngung. „Aber manchmal reicht das nicht, dann pflanzen wir Baumarten wie etwa Eichen, Tannen und Buchen“, sagte Mergner bei dem Termin. Auch seltene heimische Arten wie die Elsbeere oder eben die Kirsche gehören dazu. „Der Klimawandel birgt viele Risiken für unsere Wälder, dafür machen wir sie fit durch Vielfalt“, meinte der Leiter des Forstbetriebs Zusmarshausen und gratulierte dem Naturparkverein zum Geburtstag.

Axel Heiß, Behördenleiter AELF Augsburg und Vorstandsmitglied Naturparkverein, Silvio Mergner, Forstbetriebsleiter Forstbetrieb Zusmarshausen, Björn Raddatz, Geschäftsführer Naturparkverein, Hubert Kraus, Stellvertretender Landrat Landkreis Augsburg, Bernhard Uhl, Bürgermeister Zusmarshausen und Vorstandsmitglied Naturparkverein freuen sich nach der getanen Arbeit über das Ergebnis (von links). Foto: Naturparkverein

Björn Raddatz, Geschäftsführer des Naturparkvereins, freute sich über das Geschenk. „Besonders im Frühjahr zur Kirschblüte wird das Waldstück eine wunderbare Augenweide und ein beliebtes Wanderziel für die Besucher des Naturparks sein“, hofft Raddatz. Das Waldstück werde künftig regelmäßig in die vielen Führungen, die am Naturparkhaus im Kloster Oberschönenfeld starten, eingebaut, um den Besucherinnen und Besuchern am praktischen Beispiel die spannenden Entwicklungen beim Wachsen eines neuen Waldes erklären.

Der Stauden-Meditationsweg ist einer von vielen beliebten Fernwanderwegen durch das Naturparkgebiet. Er ist 58 Kilometer lang und führt über sechs Etappen durch das Herz der Stauden von Gessertshausen nach Kirch-Siebnach. Auf seinen Pfaden regt er zum Nachdenken über sich selbst, Gott und die Welt an. Die Tafeln an jeder Station geben wertvolle Tipps zur Besinnung. Eine neue gemeinsame Tafel der Bayrischen Staatsforsten und des Naturparkvereins weist nun auf den Jubiläumswald zum 50. Geburtstag des Naturparkvereins hin.

„Wir gratulieren dem Naturparkverein herzlich zum Geburtstag. Ich hoffe, die Mitglieder haben viel Freude daran, in den kommenden Jahrzehnten die Entwicklung der Bäumchen und des Umfelds zu verfolgen“, schloss Mergner. (AZ)