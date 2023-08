Zusmarshausen

TSV Zusmarshausen stellt seine Pläne für eine Zusamtal-Arena vor

Eine Sporthalle könnte bald in Zusmarshausen gebaut werden.

Plus Der Zusmarshauser Sportverein braucht Unterstützung bei seinem Projekt: Auf dem Schul- und Sportgelände soll eine modulare Feldhalle entstehen.

Von Michaela Krämer

Der TSV Zusmarshausen hat Großes vor: Eine Halle, von der alle profitieren können. Warum dieses Projekt seiner Ansicht nach notwendig ist, erklärte Friedrich Meitinger, Abteilungsleiter des TSV Zusmarshausen, so: Der Spielbetrieb findet im Outdoor-Bereich von April bis September statt. Von Oktober bis April fallen viele Spiele weg, da das Hallenpotential in Zusmarshausen nicht ausreiche. Deshalb wäre eine modulare Feldhalle mit LED-Beleuchtung, orientiert an der Größe eines Tennisplatzes mit multifunktionaler Hallenbelegung und einer ganzjährigen Nutzung die Lösung.

Meitinger machte deutlich, dass viele Abteilungen wie Leichtathletik, Fußball, Tennis, Volleyball, Behinderten- und Kindersport von der Halle profitieren könnten. Für gesellschaftliche Veranstaltungen wie Konzerte oder auch Regionalmärkte würde sie sich ebenso lohnen. Die Auswahl des perfekten Bodens ist von zentraler Bedeutung. Dieser soll nicht nur fürs Sporttreiben geeignet sein, sondern auch für Veranstaltungen mit Bühne, denn die Befürchtung liegt nahe, dass sich speziell Tanz- und Bühnenevents auf die Bodenbelastung auswirken würden. Für die Heizung könnten mobile Heizgeräte Abhilfe leisten. Zudem muss ein Lager für Tische und Bestuhlung zur Verfügung stehen.

