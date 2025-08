Zusamtalfreunde haben den Kampf um Freiheit eindrucksvoll im Publikum miterlebt

Ein Bus mit Interessierten aus dem Zusamtal fuhr nach Altusried, wo auf der Allgäuer Freilichtbühne zum 500-jährigen Jubiläum des Bauernaufstandes in beeindruckenden Bildern die Geschichte der Vorfahren in Szene gesetzt wurde. Organisiert worden war die Fahrt vom Heimatverein „Freunde des Zusamtals“ für den westlichen Landkreis Augsburg. Um den Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung der Bauern geht es auch in der Bayerischen Landesausstellung in Memmingen, welche die Zusamtalfreunde bei ihrem Herbstausflug am Sonntag, 28. September, besuchen wollen. Stationen des Tages werden neben der Ausstellung auch eine Führung in der mittelalterlichen Altstadt zu besonderen Orten der Geschichte sein. Die Anreise ist mit dem Bus geplant. Weitere Auskunft gibt es unter Telefon 08291/291.

