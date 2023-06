Zusmarshausen

Zusmarshausen bekommt ein Nahwärmenetz

Plus Mit Material aus der Region wollen zwei Initiatoren Teile Zusmarshausens mit Wärme beliefern. Doch die Zeit drängt.

Auf großes Interesse stößt das Projekt von Peter Christ und Felix Seidler in Zusmarshausen. Die beiden wollen einen Teil des nordöstlichen Gemeindegebietes mit Nahwärme versorgen. 45 Interessenten haben schon zugesagt, dass sie ihre Häuser gerne an das Nahwärmenetz anschließen lassen würden. Und es kommen immer wieder neue Anfragen bei den beiden Initiatoren an. Zu groß soll das Projekt aber nicht werden, wie Peter Christ erklärte.

Die Initiatoren wollen eine Anlage mit einer Leistung von 1000 Kilowattstunden und 60 bis 75 Prozent der Auslastung nicht überschreiten. Deshalb könne an dieses Nahwärmenetz nur eine bestimmte Anzahl an Häusern angeschlossen werden. Die meisten Abnehmer fanden die Initiatoren im Bereich Ludwigstraße, Gisebertstraße, Rothstraße und in der Kapellenstraße im Nordosten von Zusmarshausen. Hinzu kommen Abnehmer an der Kreuzung Karlstraße/Wertinger Straße, wo die Leitung nach jetzigem Planungsstand enden würde.

