Zusmarshausen

12:00 Uhr

Zusmarshausen bekommt ein Vereinszentrum

Plus Der Marktrat Zusmarshausen hat entschieden, was mit dem ehemaligen Gasthof Strasser geschehen soll. So sehen die Pläne aus.

Von Katja Röderer

Zusmarshausen bekommt ein Vereinszentrum. Das hat der Marktgemeinderat am Donnerstagabend beschlossen. Die Zukunft des ehemaligen Gasthofs Strasser in der Schloßstraße ist damit besiegelt. Dabei sah es zunächst gar nicht so aus, als würde an diesem Abend noch eine Entscheidung fallen. Hubert Kraus (CSU) hatte den Rat schon vor einer "verzwickten Lage" gewarnt. Doch es kam anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen