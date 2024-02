Zusmarshausen

vor 49 Min.

Zusmarshausen bekommt eine Freilichtbühne am Rothsee

Plus Mit einem Pilotprojekt wird das Rothsee-Ufer in diesem Sommer zu einem kulturellen Mittelpunkt der Marktgemeinde. Das steckt hinter "A8tung Kultursommer".

Von Katja Röderer

Eine Freilichtbühne am Rothsee in Zusmarshausen? Ganz neu ist die Idee nicht. Die Kulturbeauftragte der Marktgemeinde, Julia Endrös, will diese Vision jetzt aber auf ganz neue Füße stellen. Und zwar nicht allein. An dem Projekt "A8tung Kultursommer" sind gleich mehrere Gemeinden beteiligt. Los geht es schon in diesem Jahr. Wenn alles klappt, wird das Familienmusical "Ritter Rost" im Sommer den Anfang machen.

Das Projekt soll über die Landkreisgrenzen hinweg für Begeisterung sorgen. Mit dabei sind die Musikschule Mindeltal, die als Träger fungiert, und die Musikschule Zusmarshausen-Horgau. Geplant sind jährlich wechselnde Eigenproduktionen aus dem Bereich Musiktheater, an denen Profis und Amateure gemeinsam arbeiten. So soll es später einmal ein Familienmusical am Nachmittag geben und ein Musical oder eine Operette am Abend. Im Pilotsommer 2024 wird zunächst aber in einem kleineren Rahmen ausprobiert, was tatsächlich möglich ist.

