Zusmarshausen

18:15 Uhr

Zusmarshausen bekommt einen neuen kleinen Biergarten

Erhard und Maria Schwarz haben vor einem Jahr die Genussmanufaktur M14 in Zusmarshausen gestartet. Am Sonntag eröffnen sie ihren neuen Biergarten.

Plus Mitten in der Pandemie eröffnete das Lokal M14 in Zusmarshausen. Trotz der schwierigen Umstände ging das Konzept auf. Am Sonntag wird der neue Biergarten eröffnet.

Von Philipp Kinne

Mitten in der Pandemie wagte Familie Schwarz das große Abenteuer Gastronomie. Einfach war das nicht, denn die Startbedingungen waren denkbar schwierig. Doch mittlerweile sagt Erhard Schwarz: "Wir sind angekommen." Aus dem kleinen Café wurde schnell mehr. Am Sonntag soll es ein neues Angebot geben: ein neuer Biergarten, Schwarz nennt ihn "Genussdeck", in der Zusmarshauser Ortsmitte. Erhard Schwarz verrät, was dort auf den Tisch kommt.

