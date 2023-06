Zusmarshausen

Zusmarshausen bekommt viele Anfragen für Windräder und Photovoltaik

Plus Zusmarshausen will sich auf die Vorrangflächen für die Windräder entlang der Autobahn verlassen. Viele Gemeinderäte wollen kein eigenes Standortkonzept.

Immer mehr Menschen interessieren sich für erneuerbare Energien: Die einen möchten sie nutzen, die andern wittern das große Geschäft. Zeit für so manche Gemeinde, sich mit dem Thema Windkraft und Sonnenenergie auseinanderzusetzen und die Planung selbst in die Hand zu nehmen. Trotz erster Anfragen von Bürgern und Firmen will man sich in Zusmarshausen auf die Vorrangflächen entlang der Autobahn verlassen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung zeichnete sich keine Mehrheit für ein Standortkonzept ab.

Experten hatten vergangenes Jahr ein Regelungswirrwarr für Bayern vorhergesagt. Im Herbst wurde für Windkraft die 10H-Mindestabstandsregel gelockert, gleichzeitig wurden Übergangsregeln zum Schutz von Natur- und Landschaftsbild geschaffen. Seit Juni gelten nun in ausgewiesenen Windenergiegebieten gar keine Abstandsregeln zu Siedlungen mehr. Kaum einer blickt mehr durch. Deshalb haben sich die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung in Zusmarshausen beraten lassen. Alexander Frey vom Ingenieur Kling Consult fasste die genannten politischen Entscheidungen zusammen und fügte eine zentrale Neuerung hinzu, die mit dem Windkraftgesetz im Februar in Kraft getreten ist: Bayern muss für Windkraft 1,1 Prozent seiner Flächen bis 2027 ausweisen, 1,8 Prozent bis 2032. Momentan sind die Kommunen aufgefordert, ihre Vorrangflächen zu benennen. Wer es nicht tut und welche Region zu den Stichtagen ihr Ziel verfehlt, läuft Gefahr, dass Windräder dort als „privilegierte Bauvorhaben“ flächendeckend aufgestellt werden können.

