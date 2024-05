Zusmarshausen ehrt seine engagierten Bürger und Bürgerinnen

Ob bei der Schnelleinsatzgruppe, bei Coronatests, in der Bücherei oder an der Orgel: Viele Menschen machen die Marktgemeinde zu einem lebenswerten Ort. Das wurde nun ausgezeichnet.

Mit einem großen „Danke" und einer unterhaltsamen wie denkwürdigen Veranstaltung im vollen Festsaal St. Albert hat die Marktgemeinde jetzt ihre engagierten Mitbürger gefeiert. Mehrere Rednerinnen und Redner machten über zwei Stunden lang deutlich, wie viel Potenzial in der Bürgerschaft an der Zusam steckt. Bei den zahlreichen Ehrungen bekam ein gut gelaunter und vom Engagement der Ausgezeichneten sichtlich berührter Bürgermeister Bernhard Uhl auf der Bühne mächtig zu tun. Schließlich rückten ganze Teams zur Ehrung an und zeigten, dass der Dienst am Gemeinwohl meist harte und gut koordinierte Mannschaftsleistungen erfordert.

Dennoch stand mit Wilfried Günther ein höchst erfahrener Rettungsdienstler gleich zweimal ganz oben, zumal er neben der Bürgermedaille für sein Mitwirken bei der Corona-Teststation auch für „seinen überdimensionalen Einsatz“ im Bayerischen Roten Kreuz gewürdigt wurde. So jedenfalls die Einschätzung von Ehrenbürger Artur Wipp, dessen Laudatio auf den Zusmarshauser vom Bürgermeister vorgetragen wurde. Wipp begründet gemeinsam mit Ehefrau Elisabeth die Auszeichnung für den „einzigartigen, aufopferungsvollen und ehrenamtlichen Einsatz im Dienst am Menschen.“ Und sie erwähnen seine Bemühungen um den Aufbau der Schnelleinsatzgruppe Zusmarshausen (SEG), auf die auch der Leiter der Rettungswache Markus Beck und Gemeinderat sowie Dritter Bürgermeister Christian Weldishofer hinwiesen. Zu den Aufgaben der SEG zählt auch die Besetzung eines Rettungswagens, wenn sonst keiner greifbar ist.

Als im Seniorenheim noch Coronatests durchgeführt wurden

„Mir hat das einfach Spaß gemacht, es war meine Leidenschaft, den Menschen zu helfen.“ Dieses frühere Zitat des so Geehrten stellte Bernhard Uhl in den Raum, der dann von einem lang anhaltenden Applaus für Wilfried Günther erfüllt war. Dort gab es auch immer wieder die wohltuend-erfrischenden Klänge vom „Tschäss Kwartett“, einer Gruppe von Berufsmusikern, der auch die Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin Julia Endrös angehört. Sie bekleidet zudem das Amt der Kulturbeauftragten der Gemeinde. Aus dem Gemeinderat hatte Wolfgang Herkommer neben Wilfried Günther auch Jakob Stadler vorgeschlagen, die beide stellvertretend für das Team der Teststation aufstanden. Die Begründung für die Bürgermedaille: „In Zeiten der größten Bedrohung durch das Coronavirus hat sich im Dezember 2020 eine Gruppe von Personen bereit erklärt, im Seniorenheim Tests durchzuführen, um in der Weihnachtszeit den Angehörigen den Besuch ihrer Familienmitglieder im Heim zu ermöglichen.“

Mit einer Bürgermedaille ebenso geehrt wurden die Organisatoren und Helfer vom „Kleidercafé/ Sozialcafe um die Ukraine-Hilfe sowie der Organist, Dirigent, Chorleiter und Musiker Helmut Bunk, der vom Ratsmitglied Hubert Kraus ins Spiel gebracht wurde. Der Kreisrat ergriff auch im Namen von Landrat Martin Sailer das Wort. Als Vertreter des drittgrößten Landkreises in Bayern und mit 46 Kommunen wolle er die Gelegenheit nutzen, auf ein „funktionierendes Gemeinwesen hinzuweisen, das nur gelingt, wenn sich viele darin einbringen.“

Auszeichnung auch für den Leiter der Bücherei

Geehrt wurde auch der Leiter der Bücherei, Adalbert Sedlmeier. In seiner Dankesrede für den Empfang der Bürgerauszeichnung erklärte er für sein Team, dass solch ein Mittelzentrum wie Zusmarshausen unbedingt eine Bücherei benötige und bedankte sich für die Unterstützung seitens der Kommune. Einige Mitglieder arbeiteten schon fast 40 Jahre ehrenamtlich mit, wie es in der Eingabe von Gemeinderat Stefan Vogg dazu heißt. Ratskollege Thomas Günther hatte um Berücksichtigung von Aloisia Katzenschwanz votiert, der ehrenamtlichen Organistin im Seniorenheim St. Albert. Gerade den 85. Geburtstag hinter sich, stimmte der ganze Saal mit über 200 Gästen ein nachträgliches Ständchen an.

Ums Thema Blumen kümmerte sich die vier Jahre ältere Emmi Knie, die mit ihrem Hinweis auf das „wunderbar blühende Zus“ den ergreifenden Schlusspunkt setzte. „So schön war der Ort noch nie, da geht einem das Herz auf“, betonte die Seniorin aus Mindelheim, die seit 66 Jahre an der Zusam lebt. Und herzte schließlich Bernhard Uhls Ehefrau Manuela, die Ideengeberin und Initiatorin der Blumenpracht.