Zusmarshausen erhält LEW-Klimaschutzprämie

Die Marktgemeinde Zusmarshausen rüstet nach und nach ihre Straßenbeleuchtung auf LED-Technik um. Dafür erhält sie eine Förderung der LEW in Höhe von 1500 Euro. Mit der sogenannten LEW-Klimaschutzprämie fördert das Unternehmen Kommunen in ihrem Netzgebiet und in angrenzenden Landkreisen. Insgesamt werden in diesem Jahr so 150.000 Euro von der LEW vergeben. Die konkrete Förderhöhe hängt von der jeweiligen Einwohnerzahl pro Kommune und der Gesamtzahl der eingegangenen Anträge ab. (AZ)

