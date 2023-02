Zusmarshausen freut sich beim großen Faschingsumzug

Zwei Jahre musste die Veranstaltung pausieren, jetzt ging es mit 77 Fußgruppen, Musikkapellen und Wagen weiter. Im Blickpunkt war die Lokalpolitik.

Sie haben das Thema gesetzt für den Faschingsumzug in Zusmarshausen am Sonntag: "Tierisch gut drauf" war die Marktkapelle Zusmarshausen, die ganz am Anfang der 77 Fußgruppen, Musikkapellen und Faschingswagen durch Zusmarshausen lief. Weil so viele Gruppen dabei waren, ging es Schlag auf Schlag weiter. 22 Jahre ist der Bauwagen Zusmarshausen beim Umzug schon dabei, plus jene zwei, in denen die große und lustige Veranstaltung in der Marktgemeinde pausieren musste. In diesem Jahr ging es also endlich weiter – nicht nur zur sichtbaren Freude die vielen Teilnehmenden, sondern auch Tausende Zuschauer und Zuschauerinnen, darunter besonders viele Familien, hatten ihren Spaß.

71 Bilder Bunt und laut – so schön war der Faschingsumzug in Zusmarshausen Foto: Marcus Merk

Auch dafür ist der Fasching in Zusmarshausen bekannt: Themen aus der aktuellen Lokalpolitik und dem gesellschaftlichen Geschehen werden gerne kommentiert. So war es eben der Bauwagen, der im Namen des Schlossgasthofs Strasser neues Personal suchte, um vielleicht doch wieder öffnen zu können. Geht der Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl zu sorglos mit dem Geld um? Das meinen zumindest seine Bürgerinnen und Bürger aus Vallried, die mit ihrer Gruppe als Dagobert Duck und Panzerknacker unterwegs waren. "Wir füllen unsere Speicher, dann fällt Zusmarshausen weicher", so der Spruch dazu.

Gibt Bürgermeister Bernhard Uhl zu viel Geld aus?

Ebenfalls die Steinekircher schauten ihrem Bürgermeister, dargestellt als "König von Zusmarshausen", auf die Finger – und mahnten, für eine Seebühne am Rothsee nicht zu viel Geld auszugeben. Der TSV, die Wörleschwanger und sogar die Ministranten aus Zusmarshausen waren beim Umzug dabei. Nicht zu vergessen freilich die Zusamtaler Bettschoner, der veranstaltende Faschingsverein aus der Marktgemeinde mit Kindergarde, großer Garde und dem Prinzenwagen, von dem das Prinzenpaar Christina I. und Matthias III. huldvoll grüßte.

Moment mal, wohin fährt bitte dieser Zug? Die FFF Zusmarshausen war beim Faschingsumzug mit dem Motto dabei "DB – Es fährt ein Zug nach nirgendwo". Foto: Marcus Merk

Die 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts hatten nicht nur die AVT Auerbach mit prächtigen Blousons aus Ballonseide im Blick, auch die Faschingsfreunde Hennhofen mit dem Thema "Top Gun" und auch der Traditionsverein Täfertingen mit "Let's rock the 50's" hingen alten Zeiten gerne nach. Besonders fantasievolle Kostüme zum Motto "Karussell" hatte AD's Sportverein aus Baiershofen entwickelt. Und an diesem Thema kommt man auch im Fasching nicht vorbei: FFF Zus hatte sich den Bahnausbau vorgenommen.

In der Schwarzbräuhalle wird weitergefeiert

Allerdings nicht ganz so ernst, wie die Diskussion um die Varianten für den Fernverkehr wohl für viele ist. Denn am Wagen gab es den wichtigen Hinweis: Nächster Halt Schwarzbräuhalle. Dort geht das Feiern nach dem Umzug traditionell weiter. Und wem das immer noch nicht reichte: Auch die CCD Deubachia und die Glammhogga aus Gablingen waren mit Gastauftritten dabei. In den beiden Orten finden kurz vorm Kehraus am Faschingsdienstag noch weitere große Umzüge statt.

