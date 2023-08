Zusmarshausen freut sich über ein gelungenes Schlossfest

Viele Besucher sind auch am Sonntag beim Schlossfest in Zusmarshausen. Warum das Fest so gut ankommt.

So richtig können die Zusser ihr Glück noch nicht fassen. Auch am dritten Tag beginnt das Schlossfest im Zentrum der Markgemeinde bei herrlichem Sommerwetter. Schon zum Festgottesdienst am Vormittag ist der Schlosshof gut besucht. Viele sind erstaunt, dass Pfarrer Saji Chalil ihnen vor vielen Monaten gutes Wetter zum Schlossfest versprochen hatte und dass es am Samstagabend dann doch in Strömen geregnet hat - allerdings nur nördlich der Autobahn, während in Zusmarshausen nur wenige Nieseltropfen auf die Biertische fielen. Bis in den frühen Abend hinein grollen die Gewitterwolken hier nur aus der Ferne.

Entsprechend gut gelaunt ziehen die vielen Besucher am Sonntag in der Schlossstraße von einem Stand zum anderen. Hier bieten Kunsthandwerker ihre Waren an, darunter wundervoll gearbeitete Einzelstücke aus Holz, Keramik, Stoff, Speckstein oder Filz. Auch Schmuck und Süßwaren sind hier zu haben. Dazwischen demonstriert die Historische Dorfgemeinschaft Neumünster, wie Mosten anno dazumal funktioniert hat und die Chorgemeinschaft verlost Preise unter allen, die ihr Kreuzworträtsel gelöst haben. Viel Programm gibt es zudem auf den fünf Bühnen rund um das Schloss zu sehen.

Die Kinderrallye kommt beim Schlossfest in Zusmarshausen gut an

Der Sonntag gehört aber vor allem den Kindern. Sie sind den ganzen Tag über auf dem Festgelände unterwegs, um an neun Stationen verschiedene Aufgaben zu meistern. Mal müssen sie eine Plastikente aus einem Minipool angeln und dann wieder einen Ball mit einem Tennisschläger beim Hindernislauf balancieren oder sich beim Dosenwerfen beweisen. Wer alle Stationen geschafft hat, wird mit einem kleinen Pokal belohnt. Andere warten geduldig am Schminkstand, um sich als Einhorn, Fuchs oder Marienkäfer schminken zu lassen. Die Friseurinnen von Frisierbar, Krebs und Schmidt arbeiten nebenan bunte Strähnen und Haartattoos ins Haar. Extra für das Schlossfest hat Katharina Indrich außerdem ein Märchen und eine Gruselgeschichte mit lokalem Bezug für die kleineren Gäste geschrieben, die für Zulauf bei den Erzählern sorgen.

53 Bilder Bilder vom Schlossfest Zusmarshausen 2023 Foto: Marcus Merk

Die großen Besucher interessieren sich vor allem für die Schlossgeschichte. So stellt Schlossherr und Forstbetriebsleiter Hubert Droste nach einigen Schlossführungen erfreut fest: "Wir werden überrannt von den Leuten." Auch wenn er nun schon zum dritten Mal dabei ist, fasziniert ihn die Atmosphäre vor Ort auch dieses Jahr wieder. Er hat den Eindruck, dass viele Menschen große Lust haben, wieder zusammenzukommen und zu feiern. "Ich freue mich, dass es so ein gelungenes Fest geworden ist", sagt er, denn "es war auch ein Kraftakt, das auf die Beine zu stellen". Unzählige ehrenamtliche Helfer sind hier im Einsatz. Und als am Sonntagmorgen noch jemand gebraucht wird, der die Bühne für den Gottesdienst sauberwischt, greift Bürgermeister Bernhard Uhl kurzerhand selbst zum Wischmop. Auch er freut sich, wie friedlich und stimmungsvoll das Schlossfest abläuft. "Ich glaube, wir schreiben hier Geschichte", sagt er. Für Zusmarshausen sei das Fest eine gute Gelegenheit, dem Image der Marktgemeinde neuen Auftrieb zu geben.

Dass sich die Arbeit gelohnt hat, zeigt sich, als um die Mittagszeit immer mehr Besucher die Straßen und Bierbänke füllen. Es ist viel los, aber nicht überfüllt in den Höfen rund um die fünf Bühnen. Ganz leicht ist es allerdings nicht, sich zwischen all den kulinarischen Angeboten zu entscheiden. Viele versuchen es trotzdem. Wie Bernhard Uhl berichtet, seien pro Tag etwa 800 bis 900 Pizzaschnitten verkauft worden. Es gab aber noch gut zehn weitere Möglichkeiten, sich auf dem Schlossfest satt zu essen.

