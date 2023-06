Zusmarshausen hat wieder ein Kneippbecken

Mit etwas Glück bekam Zusmarshausen eine Menge Fördergeld, durch welches das Becken am Horn wieder in Schuss gebracht werden konnte. Nun ist es eröffnet worden.

Wer auf der Suche nach Abkühlung ist, findet sie nun wieder in Zusmarshausen. Das Kneippbecken am Horn in Zusmarshausen wurde seit vergangenem Jahr grundlegend saniert. Dazu hat die Marktgemeinde Zusmarshausen eine großzügige Förderung in Höhe von 18.000 Euro von der Regierung von Schwaben erhalten. Zudem hat der Freistaat Bayern anlässlich des 200. Geburtstags von Pfarrer Sebastian Kneipp im Jahr 2021 ein entsprechendes Sonderförderprogramm für Kneippbecken aufgerufen. Mit etwas Glück konnte die Marktverwaltung in einer zweiten Runde eine Zusage erhalten. So konnte das Becken in Zusmarshausen endlich saniert werden.

So wurde das Kneippbecken am Horn in Zusmarshausen saniert

Der alte beschädigte Beton wurde von der Firma Wiedemann aus Altenmünster bis auf die Grundmauern abgetragen und frisch aufbetoniert. Des Weiteren wurde der Beckenkopf aus Betonfertigteilen hergestellt. Zum Schluss hat das Becken eine neue Beschichtung erhalten. Auch das alte unansehnliche Geländer wurde von der Fa. Vill aus Freihalden durch ein Geländer aus Edelstahl ausgetauscht. Der gemeindliche Bauhof hat die Pflasterarbeiten und den Wegebau rund um das Becken übernommen. Außerdem wurden zwei neue Sitzbänke aufgestellt. Zu guter Letzt hat die Firma PHM Garten- und Landschaftsbau aus Zusmarshausen die Rasenansaat erledigt.

Das sanierte Kneippbecken wurde am vergangenen Freitag von Bürgermeister Bernhard Uhl eröffnet. Die Anlage kann von nun an wieder genutzt werden. „Mich haben bereits mehrere Bürgerinnen und Bürger in den letzten Wochen gefragt, wann das so schön hergerichtete Kneippbecken endlich eröffnet wird. Deshalb freut es mich sehr, dass die Arbeiten nun abgeschlossen werden konnten und das Kneippbecken seiner Bestimmung übergeben werden konnte“, sagte der Bürgermeister. (AZ)