Zusmarshausen

vor 17 Min.

Zusmarshausen legt neue Regeln für Wahlplakate fest

Politische Vielfalt am Straßenrand: Wahlplakate wie diese hier in Gersthofen sind für die Parteien ein wichtiges Werbemittel.

Plus Zum 1. April gelten neue Regeln für das Plakatieren in der Marktgemeinde. Damit will Zusmarshausen die Zahl der Wahlplakate einschränken.

Von Katja Röderer

Zusmarshausen hat das Plakatieren in der Marktgemeinde neu geregelt. Dabei ging es vor allem darum, die Flut der Wahlplakate einzudämmen, wie es immer wieder hieß. Die neuen Regeln gelten ab April. Schon im Juni bei den Europawahlen wird sich also zeigen, ob sie ihren Zweck erfüllen. Im Moment sind noch nicht alle Markträte davon überzeugt.

Ganz einfach ist es ohnehin nicht, das Plakatieren vor der Wahl zu regeln. Das war schon bei den Vorberatungen im Haupt- und Finanzausschuss deutlich geworden. Der Ausschuss war damals zu dem Schluss gekommen, dass im Hauptort Zusmarshausen eine Plakatwand aufgestellt werden könnte, auf der die Parteien je ein Poster für Parteiwerbung und ein Poster für ihren Kandidaten aufhängen dürfen. Der Bauhof würde die Holzwand vor den Wahlen an einer geeigneten Stelle in Zusmarshausen aufstellen und die Parteien dürften dort sechs Wochen lang ihre Plakate aufhängen und um Stimmen werben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen