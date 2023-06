Zusmarshausen lehnt das Vorgehen der Bahn ab

Plus Bahnausbau Ulm-Augsburg: Der Marktrat hat dem Bewertungsverfahren der vier Schnelltrassen eine Absage erteilt. Wie es jetzt weitergeht.

Die Pläne zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg gehen voran. In der kommenden Woche soll der Kriterienkatalog beschlossen werden. Er listet auf, nach welchen Gesichtspunkten die Schnelltrassen von den Experten untersucht werden. Vier verschiedene Bahnstrecken sind es auf dem Papier. Eine davon soll 2025 dem Bundestag zur Abstimmung vorgestellt werden und eines Tages möglich machen, dass Schnellzüge in maximal 26 Minuten von Ulm nach Augsburg fahren. Der Zusmarshauser Marktrat hat dem Kriterienkatalog jetzt aber eine Absage erteilt.

Für die Ausarbeitung des Kriterienkatalogs haben sich die Planer des Bahnprojekts Unterstützung von der Universität Innsbruck geholt. Außerdem sollte die Region ein Wörtchen mitzureden haben. Vor allem Zusmarshausen ist das auch gelungen. Der Kriterienkatalog wurde ausführlich im Dialogforum besprochen. Hier kommen regelmäßig Kommunalpolitiker, Vertreter örtlicher Verbände und Bürgerinitiativen zusammen. Ihre Aufgabe ist es, die einzelnen Kriterien festzulegen, nach denen die Trassen beurteilt werden sollen. Technische Gesichtspunkte bleiben den Planern vorbehalten.