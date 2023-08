Zusmarshausen

Zusmarshausen macht sich für einen Bahnhalt stark

Plus Der erste Schritt zu einem Regionalhalt des Bahn in Zusmarshausen ist getan. Der Marktrat hat eine Willensbekundung abgegeben. Wie es jetzt weitergeht.

Der Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) fasste es so zusammen: "Von einem Bahnhalt in Zusmarshausen sind wir zum aktuellen Zeitpunkt meilenweit entfernt. Aber der Startschuss ist gefallen." Nach einer Sitzung mit einigen Kontroversen entschied der Marktrat schließlich mit zwei Gegenstimmen, dass Zusmarshausen an einem eigenen Bahnhalt an der orangefarbenen Autobahntrasse interessiert ist.

Diese Willensbekundung ist notwendig, den ohne sie sei ein regionaler Bahnhalt für den Schienen-Personennahverkehr in Bayern nicht machbar, sagte Bernhard Uhl. Johannes Metzger und Jakob Neumann, Vertreter der DB Netze, waren in die Sitzung des Marktrates gekommen, um die verschiedenen Varianten des Bahnausbaus zwischen Ulm und Augsburg noch einmal zu verdeutlichen.

