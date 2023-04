Zusmarshausen

Zusmarshausen: Pläne für die "Neue Mitte" werden auf Eis gelegt

Plus Der Zusmarshauser Marktrat entscheidet sich gegen eine Studie, die klären sollte, was aus dem Rathaus, dem Alten Pfarrhof und dem Haus Am Marktplatz 9 gemacht werden könnte.

Von Katja Röderer

Wie kann es weitergehen rund um das Rathaus, den Alten Pfarrhof und das Gebäude am Marktplatz 9 in Zusmarshausen? Diese Frage sollte eine Machbarkeitsstudie jetzt klären. Doch daraus wird vorerst nichts. Stattdessen liegt die "Neue Mitte" nun auf Eis. Der Marktgemeinderat hat entschieden, die Studie gar nicht erst in Auftrag zu geben.

Ideen gibt es seit jeher viele für das Gebiet im Zentrum der Marktgemeinde. Eine Machbarkeitsstudie sollte unter anderem klären, wie die drei Gebäude in Zukunft genutzt werden könnten und welche baulichen Veränderungen dafür nötig wären. So gibt es Vorschläge, den Alten Pfarrhof im Westen oder im Norden zu erweitern, ein Haus der Vereine im Rathaus unterzubringen und eine Tiefgarage zu bauen. Die Machbarkeitsstudie würde etwa ein Jahr in Anspruch nehmen, neue Fördermöglichkeiten bei der Umsetzung der Pläne ermöglichen und mit 60 Prozent gefördert werden, wie Peter Finkenzeller von der technischen Bauverwaltung erklärte.

