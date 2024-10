Zusmarshausen rechnet mit 15 Millionen Euro Gewerbesteuern

Stetiger Bevölkerungszuwachs, minimale Verschuldung und praktisch kaum Arbeitslosigkeit innerhalb der Kommune: Zusmarshausen mit seinen acht Ortsteilen scheint zumindest zahlenmäßig fast schon Rekordwerte im Landkreis zu verzeichnen. Doch weshalb dieser Umstand auch mit etwas Vorsicht zu genießen ist, machte Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) jetzt in der ersten von acht geplanten Bürgerversammlungen deutlich. Dieses Jahr fand sie in Gabelbach statt.

So sei die diesjährige Einkommenssteuerbeteiligung seitens des Freistaats in Zusmarshausen die letzten Jahre konsequent leicht angestiegen und werde für 2024 auf 4,9 Millionen Euro angesetzt. Für Uhl stellt dies eine relativ verlässliche Größe dar, und das aus nachvollziehbarem Grund: Da sich bei den Verdienststrukturen in der Kommune insgesamt wohl keine massiven Veränderungen ergeben, aber dennoch einige Einwohner dazugekommen sind, kann diese Steuer im Vergleich zum Vorjahr erneut ganz leicht nach oben prognostiziert werden.

Schwankungen gab es vor allem während der Coronapandemie

Viel größeren Schwankungen wäre in den letzten Jahren die Gewerbesteuer unterworfen gewesen – ein Minimum war 2020 zu verzeichnen, ein hervorstechendes Maximum hingegen für dieses Jahr zu erwarten. Die Gründe dafür seien laut Uhl in der Coronapandemie zu sehen: 2020 hätten zahlreiche ansässige Firmen ihren Betrieb heruntergefahren, aber dann dennoch Umsätze gemacht. Die dementsprechend angefallenen Nachzahlungen gingen derzeitig im starken Maße bei der Gemeinde ein, sodass der Steuerbetrag dieses Jahr zunächst auf 11,5 Millionen Euro veranschlagt worden war – eine offenbar immer noch zu vorsichtig angesetzte Zahl: „Der Stand heute liegt jetzt schon bei 15 Millionen Euro“, so Uhl.

Hinsichtlich der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze sei in Zusmarshausen ein stetiger Anstieg zu verzeichnen: Laut Stand Ende letzten Jahres seien im Vergleich zum Vorjahr 300 Arbeitsplätze hinzugekommen, wobei jedoch insgesamt knapp 80 Prozent der Arbeitskräfte von außerhalb des Gemeindegebietes einpendeln würden. Und diese möchte Uhl am liebsten fest in Zusmarshausen angesiedelt sehen: „Wir brauchen Wohnflächen und damit die Möglichkeit, dass die Leute nicht nur bei uns arbeiten, sondern auch bei uns wohnen können“, sagte er. Die Arbeitslosenzahlen in Zusmarshausen fielen hingegen so gut wie gar nicht ins Gewicht.

Auf Platz fünf im gesamten Landkreis Augsburg

Uhl sprach auch die Steuerkraft der Marktgemeinde an – eine statistische Kennzahl, deren Berechnung im Allgemeinen nicht ganz so leicht nachzuvollziehen ist. Doch mit einfachen Worten ausgedrückt sagt die Steuerkraft aus, welche finanzielle Leistungsfähigkeit eine Kommune im Vergleich zu anderen Gemeinden innehat. „Innerhalb der 46 Landkreiskommunen stehen wir da auf Platz fünf“, so Uhl.

Mit der Kreisumlage haben die Gemeinden indes auch Gelder an den Landkreis abzugeben – und diese sind keineswegs als nebensächlich einzustufen, denn der aktuelle Jahreswert wird in Zusmarshausen auf 5,3 Millionen Euro prognostiziert. Der Hintergrund: Der Landkreis selbst erzielt keine nennenswerten Steuereinnahmen, hat aber dennoch zahlreiche öffentliche Leistungen zu erbringen. Kreistagsmitglied Uhl sieht es diplomatisch: „Auch der Kreis muss seinen Haushalt finanzieren“. Doch bei den 5,3 Millionen Euro wird es zukünftig wohl nicht bleiben: Landrat Martin Sailer (CSU) habe bereits angekündigt, dass der Betrag 2025 merkbar in die Höhe schnellen werde.

Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 60 Euro

Hinsichtlich der Verschuldung hat Zusmarshausen beinahe einen „positiven“ Rekordwert erreicht: 60 Euro Verschuldung pro Einwohner seien zu verzeichnen, während sich diese Kenngröße im Landesdurchschnitt voraussichtlich bei etwa 760 Euro pro Einwohner einpendeln werde – mehr als das Zwölffache davon.

Letzten Endes seien auch die Rücklagen mit 5,1 Millionen Euro laut Uhl auf einem „guten Stand“, welcher zumindest auch im diesjährigen Haushalt noch so gehalten werden könne. Doch Uhl wies in diesem Zusammenhang auf den kommenden Bau des dreistöckigen Hortes mit 150 Plätzen hin, der die Kommune finanziell mit einigen Millionen Euro massiv treffen werde. Letztendlich werden durch den Tarifabschluss für die Kommune nun bis zu 800.000 Euro zusätzliche Personalkosten hinzukommen.