Fitnessinsel, Spielplatz und mehr: Zusmarshausen setzt den Rotstift an

Plus Einige Projekte können in Zusmarshausen zurzeit nicht angegangen werden. Das liegt auch daran, dass Personal im Bauamt fehlt. Wie sich das auf den Haushalt auswirkt.

Die Rechnung muss aufgehen. Zusmarshausen darf 2023 auch auf dem Papier nicht mehr Geld ausgeben, als die Marktgemeinde einnimmt. Um einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen, haben Rathausmitarbeiter und Marktrat jetzt noch einmal nachgerechnet. Welche Projekte können in Zusmarshausen nicht länger aufgeschoben werden? Und was ist überhaupt noch zu schaffen in diesem Jahr?

Der Kreisverkehr am Rothsee, die geplante Kläranlage und der Radweg Saalenbach seien heuer die Schwerpunkte, erklärte Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU). Doch die Liste der Projekte ist noch viel länger. So lang, dass der Haushalt vor wenigen Wochen noch ein Minus von zehn Millionen Euro aufwies. Im Rathaus wurde daraufhin der Rotstift gezückt. Dass nicht alle Vorhaben, die 2023 geplant waren, auch umgesetzt werden, liegt mitunter daran, dass im Moment Personal in der Bauverwaltung fehlt.

Fitnessinsel, Spielplatz und Pumptrack-Anlage werden verschoben

So werden die Fitnessinsel, die Pumptrack-Anlage oder die Arbeiten im Lerchenweg in die kommenden Jahre geschoben. Gleiches gilt für den neu zu errichtenden Spielplatz in Streitheim, die Sanierung des Vereinsheims Alte Schule in Gabelbachergreut oder die Garage für das Feuerwehrhaus in Steinekirch. Auch der Neubau des Hortes in Zusmarshausen wurde verschoben. So werden die Planungskosten für den Hort in den Haushaltsplänen der Jahre 2024 und 2025 wieder auftauchen. Die derzeit geplanten 4,5 Millionen Euro für die Umsetzung würden erst 2025 und 2026 anfallen.

Grund genug für Marktrat Hubert Kraus (CSU) einmal nachzufragen: "Woran liegt's, dass man bei der Hortplanung nicht weiterkommt?", fragte er. Seine Befürchtung: Ohne eine solide Planung werde es mit dem Hort nicht vorangehen. "Wir sind dran", erklärte Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) daraufhin, ein Planer sei bereits gefunden, und es gehe nun darum, den richtigen Platz für den Hort auszusuchen. Dafür sei bereits ein Termin mit der Schulleiterin vereinbart worden. Das Areal am Spital steht seit Längerem zur Diskussion. Dem Bürgermeister war es jedoch wichtig, den Hort möglichst in der Nähe der Schule zu errichten, wie er erklärte.

Geld für den Gasthof Strasser

Gestrichen wird im Haushalt auch der Erwerb des ehemaligen Gasthofs Strasser. 1,4 Milionen Euro waren dafür eingeplant. Auch wenn der Marktgemeinderat gerade erst beschlossen hat, das Areal zu kaufen, im Moment kann dort kein Geld investiert werden, weil noch ein Gerichtsverfahren läuft, das sich mit dem Ewerb des Gasthofs beschäftigt. Folglich wird die Summe aus dem Haushalt genommen.

Viele kleinere und größere Vorhaben wurden verschoben, sodass unterm Strich noch ein Minus von fast 4,2 Millionen Euro übrig bliebe. 200.000 Euro will die Mehrheit des Marktrates über einen Kredit finanzieren. Der Rest soll aus den Rücklagen entnommen werden. Stefan Vogg (BLZus) fand es schade, dass am Verwaltungshaushalt mit seinen laufenden Kosten nun gar nicht gerüttelt wird. Auch Jürgen Winkler (CSU) bat darum, den Verwaltungshaushalt nach Einsparpotenzialen zu durchforsten. Bernhard Uhl sicherte ihnen zu, dass die Finanzverwaltung sich im zweiten Halbjahr "sachgerecht und kreativ" damit auseinandersetzen werde. Es gehe darum, Posten für Posten durchzugehen, um etwa zehn Prozent im Verwaltungshaushalt einzusparen.