Zusmarshausen verschärft Regeln für Hunde

Spielplatzverbot und Leinenzwang: Was sich für Hunde und ihre Halter in der Marktgemeinde ändert.

Zusmarshausen hat die Regeln für Hunde und ihre Halter in der Marktgemeinde geändert. So wird bei der Leinenpflicht nicht mehr zwischen großen Hunden, kleinen Hunden und Kampfhunden unterschieden. Alle Hunde müssen jetzt auf öffentlichen Wegen und Plätzen innerhalb der geschlossenen Ortschaft Zusmarshausen ständig an der Leine geführt werden.

Davon ausgenommen sind neben Blindenführhunden, Rettungshunden, Jagdhunden und Hunden, die eine Herde hüten, ab sofort auch Diensthunde der Polizei und Justiz. Neu ist außerdem, dass die geliebten Vierbeiner auch im Wald an die Leine müssen. Auf Spielplätzen sind Hunde ebenfalls nicht mehr erlaubt. Die Hundehalter müssen die von ihren Tieren verursachten Verunreinigungen auf öffentlichen Straßen und Wegen nun grundsätzlich beseitigen. (kabe)