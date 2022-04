Zusmarshausen zahlt viel Geld für ein neues Feuerwehrauto

Plus Die Zusmarshauser Feuerwehr bekommt ein neues Feuerwehrauto. Doch die Kosten sind hoch, die Lieferzeit lang. Und beide könnten noch weiter wachsen.

Die Freiwillige Feuerwehr in Zusmarshausen darf sich über ein neues Feuerwehrauto freuen. Das wurde im Marktgemeinderat einstimmig beschlossen. Allerdings ist es gerade eine schwere Zeit, um sich neue Fahrzeuge zuzulegen, sagt der Zusmarshauser Feuerwehrkommandant Stefan Weldishofer. Denn die Kosten sind hoch und die Lieferzeit ist lang. Beide könnten sogar noch weiter ansteigen.