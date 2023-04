Zusmarshausens Bücherei will noch mehr Familien anlocken

Bilderbücher, Tonies und Vorlesegeschichten sind beliebt wie nie in der Bücherei in Zusmarshausen, die Familien mit kleinen Lesern im Auge hat. Was 2023 geplant ist.

Vor allem Familien hat die Gemeindebücherei Zusmarshausen im Blick. Sie sind es auch, die am meisten Medien in der Bücherei ausleihen, wie der Büchereileiter Adalbert Sedlmeier jetzt kurz vor dem Welttag des Buches am 23. April resümierte. Entsprechend groß ist das Angebot für die kleine Kundschaft nicht nur in den Bücherregalen. Auch der Veranstaltungskalender hält 2023 so einiges für sie bereit. Den Büchereiführerschein "Bibifit" für die Kindergärten von Zusmarshausen, Gabelbach und Wörleschwang wird es aber nicht mehr geben.

Stattdessen wird in diesem Jahr zum ersten Mal der Büchereifuchs angeboten. Hier entdecken Vorschulkinder die Zusmarshauser Bücherei. Außerdem finden wieder regelmäßige Vorlesestunden für die Drei- bis Sechsjährigen mit Marlene Mayr und Karin Gaa statt, und es ist auch ein Bilderbuchkino im Rahmen des Ferienprogramms geplant. Auch das Kasperletheater beim Christkindlmarkt steht wieder auf dem Programm.

Bücherei will sich von Sachbüchern trennen

Nachdem Sachbücher in Zeiten von Internet-Suchmaschinen immer seltener ausgeliehen werden, hat die Bücherei den Bestand schon um acht Werke verringert, bei einem Flohmarkt für Sachbücher sollen weitere Werke ihre Liebhaber finden. 2022 hat die Bücherei des katholischen Sankt Michaelsbundes mit 91 neuen Büchereiausweis-Inhabern so viele neue Leser gewonnen wie lange nicht mehr. In den vergangenen zehn Jahren habe die Zahl der jährlichen Neuanmeldungen zwischen 40 und 60 gelegen, sagte der Büchereileiter. Zum ersten Mal wurden 2022 mehr als 20.000 Medien ausgeliehen. Mehr als 9200 davon waren Kinderbücher. Diesen Bestand hat die Bücherei jetzt noch einmal kräftig erweitert. Auch DVD und Tonträger wurden angeschafft, sodass nun rund 7800 Medien die Regale füllen.

Sonntags geht der Papa mit in die Bücherei

Adalbert Sedlmeier erklärte, dass der Kindermedien-Bestand weiter ausgebaut werden müsse. Fast die Hälfte der ausgeliehenen Medien waren Kindermedien. Bilderbücher, Vorlesebücher und Tonies-Hörspielfiguren sind gefragt. Besonders freute den Büchereileiter, dass sonntags inzwischen sehr häufig auch Väter mit ihren Kindern in die Bücherei kommen würden. Lange hätten vor allem Mütter die Kleinen begleitet. Seit Kurzem ist die Katholische Pfarrstiftung alleiniger Träger der Bücherei. Marktrat Michael Tartsch (BLZus) hatte beim Büchereileiter nachgefragt, ob das einen Einfluss auf Themen und Inhalte bei der Auswahl von Neuanschaffungen haben könnte. Adalbert Sedlmeier versicherte, dass dies nicht der Fall sei.