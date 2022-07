Zusmarshausens Nachwuchs weiht die neue 400-Meter-Bahn ein

Wie "der Himmel auf Erden" erstrahlt die neue 400-Meter-Bahn des TSV Zusmarshausen. Beim Kinderleichtathletik-Finale wurde sie jetzt in Betrieb genommen.

Die neue 400-Meter-Bahn des TSV Zusmarshausen ist fertig. Nach zehn Monaten Wartezeit erstrahlt sie jetzt in frischem Blau und erinnert damit ein wenig an das Olympiastadion in Berlin. Eingeweiht wurde die Bahn auf dem Sportplatz des TSV vor Kurzem mit geladenen Gästen bei den Kinderleichtathletik-Finals.

Bis dahin mussten sich Fußballer und Leichtathleten des TSV Zusmarshausen etwas länger gedulden. Zehn Monate umrandete ein unwegsames, graues Kiesbett das Hauptfeld. Container, Bagger und Löcher in der Pflasterung trugen ihr Übriges zur Baustellen-Atmosphäre bei. Die Zeitverzögerungen beim Bau waren vor allem dem Wetter geschuldet. Dass sie pünktlich kurz vor dem Leichtathletik-Finals fertig wurde, liegt an vielen Hundert ehrenamtlich geleisteten Stunden, in denen TSV-Vereinsmitglieder der Abteilungen Leichtathletik, Fußball und Stockstützen Pflastersteine aus- und wieder eingebaut haben, in denen sie die Grasnarbe aufgerollt und wieder angepflanzt haben, Rasen abgestochen und Rinnen gesäubert haben und vieles mehr. Dadurch konnten Kosten im fünfstelligen Bereich eingespart werden.

TSV Dinkelscherben darf die Bahn mitbenutzen

Insgesamt 450.000 Euro wurden größtenteils vom Landkreis Augsburg, dem Markt Zusmarshausen und dem Schulverband getragen. Dazu kamen Zuschüsse des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), des Fördervereins Leichtathletik Dinkelscherben und des TSV Dinkelscherben, der die Anlage mitnutzen kann. Auch die Schülerinnen und Schüler, die in Zusmarshausen zur Schule gehen, profitieren von der neuen Bahn.

Der TSV-Abteilungsleiter Leichtathletik, Reinhard Kindig, hatte in den vergangenen Jahren viel Zeit und Energie in das Herzensprojekt gesteckt. Er befasste sich mit der Planung, Organisation und Finanzierung, den Angeboten und Ausschreibungen, er motivierte die Helfer und war selbst immer vor Ort. Angefangen hatte alles im November 2019 in der Jugendsprechstunde des Landrats Martin Sailer, bei der einige Nachwuchsathletinnen und -athleten den Zustand der maroden, 40 Jahre alten Bahn präsentierten und um Unterstützung für einen Neubau baten. Sailer hatte versprochen, sich der Sache anzunehmen. Das Ergebnis könne sich sehen lassen, findet der TSV-Vorsitzende Gerhard Biber, der bei der Einweihungsfeier vom "Himmel auf Erden" sprach.

Anschließend gaben der stellvertretende Landrat Hubert Kraus und Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl die ersten offiziellen Startschüsse für die kleinen Leichtathleten. 458 Kinderbeine sprinteten über die neue Bahn. Hunderte von Eltern, Großeltern und Geschwistern feuerten ihre Athleten an. Bei ihrer ersten offiziellen Inbetriebnahme spiegelte sich das neue Oval tiefblau im wolkenlosen Himmel, was im Übrigen auch zu Rekordzahlen beim Verkauf von Eis und Eiskaffee führte.

In der Altersgruppe U8 holte sich die Laufgemeinschaft Wehringen Platz 1 in der Tageswertung und die Landkreismeisterschaft. In diesen Wertungen mussten sich die älteren Kollegen der U10 den ersten Rang mit dem TSV Schwabmünchen teilen, in der Wertung der Kreismeisterschaft behielten sie aber die Nase vorn. In der U12 punkteten die Athleten des Gastgebervereins TSV Zusmarshausen. 27 Teams aus dem Landkreis Augsburg und darüber hinaus hatten an diesem Sportfest teilgenommen.