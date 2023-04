So soll es mit der Nachmittagsbetreuung in Zusmarshausen weitergehen

Wie geht es weiter mit dem geplanten Hort in Zusmarshausen? Der Verein fiz hat bei einem Info-Abend jetzt auf die Wünsche der Eltern aufmerksam gemacht.

Braucht Zusmarshausen einen neuen Hort? Seit langem schon diskutieren Eltern, Erzieher und Kommunalpolitiker darüber, wie die Grundschulkinder hier am Nachmittag am besten betreut werden sollten. Ab September 2026 muss Zusmarshausen den Eltern der Erstklässler ein Angebot machen können. Dann haben Familien einen Rechtsanspruch auf einen solchen Betreuungsplatz. Der Verein Familien in Zusmarshausen (fiz) hat vor Kurzem zusammen mit der Gemeinde die Eltern zu ihren Vorstellungen befragt. Die Ergebnisse der Umfrage wurden jetzt bei einem Info-Abend zur Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder in Zusmarshausen bekannt gegeben. Wie geht es nun weiter?

Mehrere Mitglieder des Marktrates waren zum Info-Abend gekommen, um mit den Eltern über das Thema zu diskutieren. Der Abend hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Sichtweise der Eltern in die Überlegungen mit einzubeziehen. Um den Familien eine Plattform zu geben, will der Verein fiz nun einen Arbeitskreis formieren, der sich im Austausch mit dem Rathaus um eine gute gemeinsame Lösung bemüht. Herbert Hafner vom Verein fiz machte deutlich, wie komplex das Thema ist und verwies darauf, dass die sensible Entwicklungsphase, in der Grundschulkinder sich befinden, und die kindlichen Bedürfnisse nach angemessenen Lern- und Lebensräumen im Mittelpunkt stehen sollten.

Noch ist alles offen in Zusmarshausen

Zum Stand der Dinge in der Marktgemeinde referierte Christian Weldishofer (CSU) in seiner Funktion als Dritter Bürgermeister und als Mitglied eines Arbeitskreises der Marktgemeinde, der sich 2020 gegründet hat, um die bisherige Grundschulkindbetreuung zu reformieren. Noch sei "alles offen". Weder der Standort noch das Betreuungskonzept seien derzeit festgelegt. Die Ergebnisse einer in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie würden demnächst erwartet. Zu Beginn des Jahres gingen 73 Grundschulkinder nach der Schule in die Mittagsbetreuung. Sie findet in der ehemaligen Hausmeisterwohnung und in zwei Räumen in der Schule statt, wobei mindestens ein Raum vormittags als Unterrichtsraum genutzt wird.

Wie andere Kommunen ihre Grundschulkinder betreuen

Klaus Raßhofer, Konrektor der Zusmarshauser Grund- und Mittelschule, stellte beim Info-Abend die Konzepte des Offenen und Gebundenen Ganztags vor. Er zeigte all ihre Chancen und Grenzen auf. Mangelnde Flexibilität und fehlende Ferienbetreuung machen den Ganztagsunterricht für Familien unattraktiv, hieß es dabei. Dazu komme, dass die räumliche und personelle Situation eine Durchführung kaum möglich machen dürfte. Wie andere Kommunen die Betreuung ihrer Grundschulkinder organisieren, erklärte Michaela Brüggemann. Sie leitet den Hort in Königsbrunn. Pädagogisch qualifiziertes Personal kommt hier seinem Erziehungsauftrag in eigenen, kindgerecht ausgestatteten Räumlichkeiten nach, die an die Grundschule angeschlossen sind. Vor Schulbeginn, nachmittags bis 18 Uhr und während der Ferien finden Kinder Angebote, die das Lernen und die Persönlichkeitsentwicklung fördern und unterstützen sollen.

Das wünschen sich die Eltern in einer Umfrage

Die Ergebnisse der Umfrage, die der Verein fiz in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis der Marktgemeinde bei Eltern von Grundschul- und Kita-Kindern vorgenommen hat, wurden von Verena Maier, Vorsitzende des Elternbeirats der Grund- und Mittelschule, präsentiert.

Bei einer zu erwartenden Betreuungsquote von über 80 Prozent ist den Eltern vor allem Flexibilität und pädagogische Qualität wichtig.

88 Prozent der 142 Umfrageteilnehmer gaben an, berufstätig zu sein und deshalb eine Nachmittagsbetreuung für das Kind zu benötigen. Die große Mehrheit findet flexible Abholzeiten wichtig. Die meisten wünschen sich, dass ihr Nachwuchs in dieser Zeit in Aufenthaltsräumen untergebracht wird, aber nicht in Klassenzimmern. Hausaufgaben sollten hier betreut und verlässlich erledigt werden.

Zudem sollte die Einrichtung auch in den Ferien geöffnet sein. Auch der Wunsch nach einem gesunden, biologischen Mittagessen für die Grundschulkinder ist groß. Die Umfrageergebnisse hat der Verein fiz auf seinen Internetseiten veröffentlicht. (AZ)