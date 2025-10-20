Zusmarshauser Frauenbund verbrachte drei Tage in Osttirol

25 Frauen und Männer waren mit dem Katholischen Frauenbund Zusmarshausen auf einer Busreise unterwegs ins Defereggental mit dem Ziel St. Jakob in Tirol. Die Fahrt führte über Kufstein nach Kitzbühel. Entlang der Straßen des mittelalterlichen Stadtkerns waren exklusive Geschäfte und Cafés zu sehen. Der elegante Wintersportort ist für sein jährliches Hahnenkamm-Rennen bekannt. Die Gruppe informierte sich im Museum über die Stadtgeschichte und den Wintersport in der Region. Die Dachterrasse bot einen wunderbaren Panoramablick. Ein Besuch in der Kirche St. Andreas rundete den Aufenthalt in Kitzbühel ab.

Ein Besuch in der Waffelfabrik Loacker

Übernachtet wurde im Hotel Alpenhof in St. Jakob. Nach einem reichhaltigen Frühstück empfahl der Busfahrer einen Besuch der Waffelfabrik Loacker in Heinfels. Im Anschluss wurde ein Ausflug unternommen, an der Drau entlang durch die herbstliche Bergwelt nach Lienz, der siebtgrößten Stadt Tirols. Sie ist der wirtschaftliche, kulturelle und soziale Mittelpunkt Osttirols. Lienz liegt an der Mündung, wo die Isel in die Drau fließt. Der Tag endete in einem Törggelenabend mit Musik und Tanz.

Die kleinste Stadt Österreichs ist bekannt für ihre Glaswaren

Am dritten und letzten Tag wurde die mittelalterliche Stadt Rattenberg besucht. Sie ist die kleinste Stadt in Österreich. Rattenberg liegt zwischen Fels und Inn, am Fuß der Burgruine Rattenberg aus dem 10. Jahrhundert. Bekannt ist die Stadt durch ihre einzigartigen Glaswaren. Die Heimreise führte über den Achenpass zurück.

