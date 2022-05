Zusmarshauser Polizei fährt jetzt auch mit dem Fahrrad Streife

Plus Im Bereich der Zusmarshauser Polizei gibt es zwei neue Einsatzfahrzeuge. Die Beamten fahren künftig auch mit dem E-Bike Streife. Welche Vorteile der Polizeichef sieht.

Die Zusmarshauser Polizei hat neue Einsatzfahrzeuge. Genauer gesagt zwei E-Bikes. Mit den uniformierten Rädern mit der Aufschrift "Polizei" und Polizeistern fahren die Beamten künftig Streife im Dienstbereich der Polizeiinspektion Zusmarshausen. Für Polizeichef Raimund Pauli eine gute Investition. Mit den Fahrrädern sollen seine Kollegen auch neue Aufgaben übernehmen.