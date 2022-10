Zusmarshausen

Zusmarshauser Rat stimmt für den Kauf des Strasser-Areals

Der Marktrat in Zusmarshausen will beim ehemaligen Gasthof Strasser von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen.

Plus Auch wenn der Käufer des früheren Gasthofs schon mit seinen Arbeitern angerückt ist, will Zusmarshausen das Grundstück jetzt selbst kaufen. Was nun geplant ist.

Dicke Luft im Sitzungssaal: Im Streit um die Zukunft des früheren Wirtshauses Strasser in Zusmarshausen hat die Beratung der Bürgervertreter von Beginn an in angespannter Atmosphäre stattgefunden. Doch nicht nur der ungewohnte Besucheransturm einschließlich der Vergabe von Stehplätzen führte bei der Sitzung des Marktgemeinderates zu einer Verknappung des Sauerstoffanteils im Raum. Auch eine hitzige Debatte zwischen Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) und Susanne Hippeli (BLZus) kam dazu. Sie überdeckte beinahe die am Ende mehrheitliche Entscheidung zugunsten der Nutzung des kommunalen Vorkaufsrechts beim ehemaligen Schloßgasthof Strasser. Statt eines auswärtigen Käufers steigt also die Gemeinde an dem Standort ein und schafft dort ein Vereinszentrum.

