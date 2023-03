Zusmarshauser Realschüler diskutieren über Treibhausgase

Wie ein CO2-neutrales Leben aussehen könnte, haben sich die Schüler der Realschule Zusmarshausen vor Kurzem gefragt.

Ab 2050 sollen in Deutschland mehr Treibhausgase aus der Atmosphäre entzogen werden, als durch die Verbrennung fossiler Energieträger freigesetzt werden. Wie sich dieses Ziel erreichen lässt, wie man ein CO 2 -neutrales Leben führen kann und was das für den Lebensstil bedeutet, haben die Schüler der Realschule Zusmarshausen vor Kurzem im Rahmen einer Multivisions-Show diskutiert.

Der Moderator des Vereins Multivision fragte zu Beginn der Veranstaltung: "Wer hat heute bereits Energie verbraucht und wofür?" Schnell stellten die Schüler fest, dass ein Leben ohne Energieverbrauch undenkbar wäre. Um Treibhausgase zu reduzieren und den Klimawandel zu stoppen brauche es Visionen und Ideen, wie es hieß.

Einige solcher Projekte wurden in einem kurzen Film vorgestellt. In der anschließenden Diskussion ging es um Handlungsmöglichkeiten aus den Bereichen Mobilität, Ernährung und Wohnen. Fragen wie "Welche Verkehrsmittel werden wir in Zukunft nutzen?" oder "Wie kann man sich klimaneutral ernähren?" wurden besprochen. Bürgermeister Bernhard Uhl verwies während der Diskussion immer wieder auf aktuelle Beispiele aus der Region. (AZ)