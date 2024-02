Zusser Feuerwehr übergibt historische Protokolle ans Archiv

Die Feuerwehr in Zusmarshausen gibt es seit fast 150 Jahren. Genauso alt sind ihre Dokumente, die ab sofort im Gemeindearchiv lagern.

Die Feuerwehr in Zusmarshausen hat eine lange Tradition. Gegründet wurde sie am 4. Mai 1876 als „Freiwillige Turnfeuerwehr Zusmarshausen“. In zwei Jahren steht also das 150. Jubiläum an. So lange ist es schon her, dass die Feuerwehr mit einer bescheidenen Ausrüstung begann. Im Dezember 1877 schaffte die Gemeinde die erste neue Löschmaschine an. Seit dieser Zeit wurden die Protokollbücher und Stammlisten des Vereins sorgfältig aufbewahrt, zuletzt in einem alten Holz-Tresor im Vorstandsbüro. Der Vorsitzende Bernhard Christl und der Vorstand haben sich nun entschlossen, das Angebot des Gemeindearchivs anzunehmen und die historischen Unterlagen im Archiv zu verwahren.

Das Angebot gilt für alle Vereine in Zusmarshausen

Ausschlaggebend dafür waren, wie Bernhard Christl betonte, Sicherheitsgründe und Bedenken wegen der klimatischen Verhältnisse. Archivarin Angela Schlenkrich freute sich über die Bereicherung der Zusmarshauser Archivbestände. Das Angebot, historische Unterlagen dem Gemeindearchiv zu übergeben, besteht grundsätzlich für alle Vereine in Zusmarshausen. Viele Vereine bestehen schon sehr lange und ihre Geschichte dokumentiert das gesellschaftliche Leben im Ort.

"Die Aufzeichnungen sind vergleichbar mit besonderen Kunstwerken", fand Bürgermeister Bernhard Uhl, der erstaunt zur Kenntnis nahm, "mit welchem Feingefühl die Tinte vor mehr als 100 Jahren zu Papier gebracht wurde". (AZ)