Zwei Autos stoßen beim Spurwechsel in Zusmarshausen zusammen

Weil ein Autofahrer sich erst spät zum Abbiegen entschlossen und ein anderes Auto übersehen hat, kommt es zum Zusammenstoß.

Am Freitag fuhr ein 34-Jähriger gegen 6.45 Uhr auf der Staatsstraße 2027 von Zusmarshausen in Richtung Wörleschwang. Vor ihm fuhr laut Polizeibericht ein 44 Jahre alter Mann mit seinem Pkw. Der 34-Jährige ordnete sich auf die Linksabbiegespur auf die A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein. Hierzu entschied sich kurzfristig auch der 44-Jährige.

Beim Spurwechsel auf die Abbiegespur übersah er allerdings, dass der hinter ihm fahrende Pkw bereits neben ihm war. und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 1600 Euro. (dav)

Lesen Sie dazu auch