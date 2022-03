Zwischen Ärger und Aufbruch: Zusmarshauser Rat ringt um den Haushalt

Plus Die einen wollen mehr wagen, die anderen mit Bedacht vorgehen. Gemeinsam haben die Zusmarshauser Gemeinderäte jetzt den Haushaltsplan 2022 verabschiedet.

Wofür gibt Zusmarshausen in diesem Jahr Geld aus? Und wie soll das alles bezahlt werden? Nicht mehr und nicht weniger ist im Haushaltsplan 2022 ab sofort nachzulesen. Was dem Zahlenwerk auf den ersten Blick nicht zu entnehmen ist: Deutlich angespannter als die Haushaltslage selbst war die Stimmung im Gemeinderat, kurz bevor der Haushalt mit drei Gegenstimmen abgesegnet wurde.